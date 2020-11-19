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Дистанционный режим обучения введен в 27 школах Томской области из-за коронавируса

Коронавирус (Covid-19), Образование и наука, Томские новости, коронавирус инфекция школы карантин дистанционка covid-19 Дистанционный режим обучения введен в 27 школах Томской области из-за коронавируса

В Томской области 27 школ работают в режиме дистанционного образования из-за заражения коронавирусной инфекцией учеников и учителей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову.

«Дистанционный режим образования введен сейчас в 27 из 307 школ Томской области. Эти 27 школ — там либо более 1% школьников больны, либо 10% учителей. Вводя дистанционный режим, мы снижаем нагрузку в школах, чтобы младшие ученики не заразились», — сказала Огородова.

Она также отметила, что на работу школ влияют не только заражение коронавирусом, но и сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Превышение порога по ОРВИ началось в сентябре, потом снизилось. Сейчас эпидпорог по ОРВИ превышен на 200%, 14 классов закрыто. В период заболеваемости гриппом у нас обычно закрыта половина школ, ожидаем (это — ИФ) в декабре», — уточнила Огородова.

По ее словам, в настоящее время в Томской области болен 541 школьник (0,45% от общего числа) и 213 учителей (1,75%).

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143..

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