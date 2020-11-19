Более 20 сотовых телефонов и 18 пачек дрожжей пытались перебросить в томскую колонию

19 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УФСИН по Томской области

Накануне, 19 ноября, оперативные сотрудники ИК-4 и инструктор-кинолог со служебной собакой задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию режимного учреждения запрещенные предметы.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, злоумышленник пытался перебросить через ограждение пакет, в котором находились 22 сотовых телефона, 18 пачек дрожжей, 11 сим-карт, 4 зарядных устройства, 1 USB-кабель и 1 гарнитура для сотового телефона. Запрещенные предметы предназначалась для осужденных, отбывающих наказание в ИК-4.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материал направлен в Мировой суд для принятия процессуального решения.

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