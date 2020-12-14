Томичей приглашают на юбилейный «Медвежий фестиваль

На днях в Первом музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12) открылся V межрегиональный «Медвежий фестиваль», который продлится до 31 января, сообщают организаторы.

Темой этого года стала «Любовь», поэтому в оформлении экспозиции использовано много розовых, белых и фиолетовых тонов.

«Вот медведица, обнимающая своего медвежонка, здесь косолапый схватил банку мёда, совсем неожиданно изображена в папье-маше окрыленная любовью увесистая барышня, мечтающая выйти замуж. В пространстве выставки можно погрузиться в детство, ощутить витающую в воздухе любовь, сделать потрясающие снимки в подготовленной фотозоне с воздушным шаром», — говорится в сообщении.

В этом году выставка дополнена фотопроектом Ольги Калашник «Как рождаются медведи». Гости увидят снимки, на которых запечатлен процесс творчества мастера и создания игрушек из глины, стекла, металла, ткани и ниток.

В программе фестиваля: спектакли кукольного и теневого театра, выступление актрисы ТЮЗа, концерт Натальи Нелюбовой «Ната и медведи», семейные мастер-классы, экскурсии.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Томской области, фестиваль и его мероприятия будут перенесены в онлайн-формат.

Стоимость билетов — 100 рублей для учащихся и пенсионеров, 120 рублей для всех остальных. Справки по телефонам: 52-79-50, 210-333.

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