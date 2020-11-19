Обвинение базируется на показаниях, не совпадающих с фактами и законом — мэр Томска

19 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Минувшей ночью адвокаты задержанного по подозрению в превышении полномочий мэра Томска опубликовали его обращение. В нем Иван Кляйн объясняет суть предъявленного ему обвинения.

«Обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016–2017 годов, не совпадающих с фактами и законом. В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов) будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО „Томского пиво“ использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом», — говорится в тексте обращения, опубликованном в телеграм-канале «Дело Кляйна».⁣⁣

Мэр также уточнил, что в 2019 году спорный земельный участок был переведет в жилую зону, однако, деятельность подразделения завода на Мокрушина продолжается без всяких ограничений.⁣⁣

Решение об отказе в переводе земель для застройки микрорайона «Мокрушинский» Иван Кляйн объясняет отсутствием транспортной развязки в этом районе.

«Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 году», — говорится в сообщении. ⁣

В своем обращении Кляйн также отмечает, что все принятые акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках.

«Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинению и убедиться в его надуманности, — говорится в обращении. — Я всегда думал и продолжаю думать о нашем Томске и его жителях. Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете».⁣⁣⠀

По версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска Ивана Кляйна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: