Губернатор Томской области отметил вклад «Газпромнефть-Востока» в борьбу с COVID-19

18 ноября 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Губернатор Сергей Жвачкин поблагодарил «Газпромнефть-Восток» за поддержку Томской области в борьбе с пандемией коронавируса.

В мае «Газпромнефть-Восток» в рамках благотворительной помощи выделил средства для приобретения оборудования и комплектующих для медико-санитарной части №2 Томска, специализирующейся на лечении коронавируса. Благодаря поддержке нефтяников отделения реанимации и интенсивной терапии были оснащены прикроватными мониторами, инфузионными насосами, пульсоксиметрами, а томские врачи, ежедневно работающие с пациентами с COVID-19, получили высококачественные средства индивидуальной защиты.

«Государство на всех уровнях тратит огромные деньги на борьбу с эпидемией, но масштаб беды слишком велик и помощи здесь мало не бывает. «Газпромнефть-Восток» и другие предприятия региона приобретают для наших медиков средства индивидуальной защиты, ГСМ и антисептические препараты, оказывают прямую финансовую помощь. Спасибо всем, кто чужую беду воспринимает как свою. Вместе мы обязательно с ней справимся!», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Газпром нефть» в рамках программы «Антивирус»* оказывает системную помощь регионам, где расположены ее дочерние общества и совместные предприятия, на которых сотрудники обеспечивают непрерывный цикл добычи и переработки нефти. Компания одной из первых стала инициатором мероприятий по противодействию COVID-19. Так, в апреле в городскую больницу города Стрежевой и МСЧ №2 Томска были осуществлены бесплатные поставки более 160 тысяч масок и респираторов, очков, защитных костюмов и перчаток.

Справка:

«Газпромнефть-Восток» – совместное предприятие «Газпром нефть», Mubadala Petroleum и Российского фонда прямых инвестиций. «Газпром нефть» владеет 51 % акций в капитале совместного предприятия, а Mubadala Petroleum и РФПИ принадлежат 44 % и 5 % соответственно.

* «АНТИВИРУС» - комплексная программа «Газпром нефти» по противодействию распространению COVID-19. Комплекс мер в том числе предусматривает предоставление безвозмездной материальной и ресурсной помощи медицинским службам, сотрудникам МЧС и волонтерским организациям в регионах деятельности компании. «Газпром нефть» обеспечивает топливом и средствами защиты медицинские учреждения, а также предоставляет льготные условия расчетов за топливо транспортным компаниям, предприятиям малого и среднего бизнеса. В периметре группы компаний «Газпром нефть» программа «Антивирус» представляет собой систему барьеров, которые включают технические и организационные меры борьбы с вирусом.

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