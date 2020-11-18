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Гендиректора «Томского пива» Галину Кляйн вызвали из-за противодействия во время обыска — источник

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Генеральный директор «Томского пива», супруга мэра Томска, обвиняемого в превышении полномочий, Галина Кляйн не задержана.

«Галину Кляйн вызвали для дачи пояснений по факту противодействия при проведении обыска», — сообщил Томскому Обзору информированный источник.

В свою очередь информацию подтвердили в телеграм-канале адвокатов отстраненного мэра.

«Информация о задержании Галины Ивановны Кляйн не соответствует действительности. У неё отобрано объяснение сотрудниками полиции по административному делу», — говорится в сообщении. Отмечается также, что она не ограничена в передвижении.

По версии следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца — до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Суд в Томске удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности мэра Томска. Адвокаты направили жалобу на решение суда об аресте мэра.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела «Томского пива». Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате «Томское пиво» получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является бизнесмен Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

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