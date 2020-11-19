Томский затворник — Ростислав Сергеевич Ильин. Рассказ о человеке, без которого нефтяные открытия в Томской области не были бы столь стремительными

19 ноября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Судьба не дала Ростиславу Ильину ни званий, ни наград, ни житейских благ. Он сам сделал свою судьбу. Он первым дал научно обоснованный прогноз о крупнейших запасах нефти под Большим Васюганским болотом.

Ещё до 1917 года Ильин успел проявить себя как общественный деятель и учёный. Работая в экспедиции по изучению почв Уфимской губернии, собрал достаточно обширный материал. Как эсер, принимал участие в работе первого Всероссийского съезда крестьянских депутатов, а позже был членом Московского эсеровского губкома, совмещая партийное дело с работой в губернском земельном отделе столицы. Тогда же Ильин стал сотрудником Научно-исследовательского института почвоведения, преподавал в МГУ, приступил к написанию научных трудов. Закончить их помешал «карающий меч революции»: в 1920 году произошёл первый арест. С этой поры «бдительные» органы не оставляли учёного в покое.

Ровно через десять лет после революции его ссылают в Нарымский край, он становится «невольным сибиряком». Направлен на опорную станцию васюганской агрометеорологической сети, располагавшейся в Парабели. Здесь он встретился с геологами томской экспедиции, которых поразили опыт и знания Ростислава Сергеевича. Они настояли на вызове Ильина в Томск.

Весной 1928 года ученый уехал в васюганскую экспедицию, чтобы подготовить рекомендации по использованию малоизученных почв Васюганья в народном хозяйстве. Летом 1929-го были обследованы почвы в междуречье Оби, Парбига, Бакчара, Чаи и её притоков. Позже Ростислав Сергеевич обобщил собранные за два года материалы по рельефу, геологии, ландшафтам и почвам Нарымского края. В колпашевском музее хранится подлинная карта округов, составленная Ильиным. Исследование Васюганья завершилось изданием монографии в 345 страниц. Так «начала проясняться антропогеновая история Нарымского края и Томского округа в целом», обращал внимание М.А.Усов, в то время директор Западно-Сибирского отделения всесоюзного геолкома.

В марте 1931 года в геологоразведочном управлении прошла очередная чистка. И закончилась она арестом Ильина на три года. Благодаря поддержке коллег, его оставили в Томске. «Сидя в тюрьме, - писал Ростислав Сергеевич, - я приложил мировые законы к Кузбассу, в котором никогда не был, палеозоем и углем до того времени никогда не занимался. На основании чужих работ построил совершенно новую стратиграфическую систему … Мне не давали возможности ездить в полевые геологоразведочные партии, а потому мне пришлось работать только умозрительным способом». Именно таким способом он высказал предположение о перспективности Западно-Сибирской низменности на нефть и газ.

После тюрьмы Ростислав Сергеевич настаивал на продолжении исследований с целью подтверждения своих предположений. Его поддержал председатель главгеологии СССР И.М.Губкин. Иван Михайлович разделял точку зрения Ильина и разрешил организовать экспедицию по изучению Западно-Сибирской низменности. В этот раз он изучил среднее Приобье. Этот путь длиною в полторы тысячи верст вылился в ещё одну монографию. В ней ученый положительно оценил перспективы нефтегазоносности палеозойских и мезозойских, но особенно меловых отложений бассейна среднего течения Оби.

9 июля 1936 года началась последняя экспедиция Ильина. В тот день лодка с четырьмя участниками партии взяла курс на Обдорск (ныне Салехард) – городок, примостившийся у самого Полярного круга. По итогам в геологическом очерке исследователь указал: «Изложенные факты приходится расценивать как серьезные признаки нефтеносности исследованной части водосбора средней Оби».

В 1936 году выходит в свет «Вестник Западно-Сибирского геологического управления», призывающий геологов на борьбу за сибирскую нефть. В нем – статья Ильина, в которой он заключает: «Карта нефтяных месторождений Евразии должна быть перестроена – это только вопрос времени».

Это утверждение высказано за 18 лет до получения первых притоков нефти из колпашевской скважины Р-2 (1954 г.) и за 24 года до открытия Мегионского нефтяного месторождения (1960 г.). В последующие годы на всём пути маршрута партии Ильина началась цепная реакция открытий вплоть до Салехарда. 15 апреля 1962 года было открыто первое в Томской области промышленное Усть-Сильгинское газоконденсатное, а 18 августа – крупное Советское месторождение, возвестившее о рождении томской нефти.

К сожалению, несмотря на важнейшие открытия, Ростислав Сергеевич Ильин не избежал безжалостных жерновов репрессий. 25 августа 1937 года его приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Только спустя почти 20 лет, 15 мая 1956 года, Р.С.Ильина реабилитировали. Сын Игорь Ростиславович, тоже ставший ученым-почвоведом, вместе с матерью приложил колоссальные усилия в восстановлении доброго имени отца.

В память о заслугах Ростислава Сергеевича Ильина вышла книга «Неистовый Ростислав». Издание увидело свет благодаря финансовой и технической поддержке АО «Томскнефть» ВНК — нефтяники чтят прошлое и помнят о первопроходцах.

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