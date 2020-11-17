Томский разработчик стал чемпионом Worldskills стран БРИКС по мобильной разработке

Студент HITs Томского государственного университета, победитель конкурса «Лучший по профессии-2020» Денис Шарапов стал лучшим в разработке мобильных приложений на международном чемпионате по перспективным профессиональным навыкам Future Skills Challenge среди стран БРИКС. Его соперниками были разработчики из России, Индии, Китая и Бразилии, сообщает пресс-служба ТГУ.

«На чемпионате было достаточно сложное задание, максимально приближенное к тем задачам, с которыми сталкиваются разработчики в своей повседневной трудовой деятельности. Участникам нужно было разработать мобильное приложение для людей, которые занимаются спортом. Приложение позволяет фиксировать результаты тренировок, проверять свой прогресс. Участники получили макеты приложения и документацию, необходимую для работы с серверной частью», — рассказывает заместитель главного эксперта чемпионата Лидия Иванова.

Как подчеркивает эксперт, участники из России позитивно выделяются на общем фоне. Но это не повод расслабляться, потому что в других странах эта дисциплина — разработка мобильных приложений — тоже очень быстро развивается. О выступлении томского участника на чемпионате мира говорить пока рано, тем более что его перенесли на 2022 год. Но хороший результат на соревнованиях такого высокого ранга — отличный повод участвовать в отборах в национальную сборную.

Напомним, в августе 2020 года Денис Шарапов победил во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии». Он получил звание лучшего разработчика web- и мультимедийных приложений в РФ, а также приз в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, команда из четырех студентов Высшей IT-школы (HITs) ТГУ с его участием вошла в число победителей хакатона «Лидеры цифровой трансформации 2020» на премии мэра Москвы.

Турнир BRICS Future Skills Challenge проводится при поддержке Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Регионального координационного центра, он проходил с 9 по 17 ноября в Москве в дистанционно-очном формате. Участие в нем принимали более тысячи конкурсантов, экспертов, делегатов и обозревателей из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Чемпионат стал одним из официальных мероприятий в рамках кооперации стран БРИКС.

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