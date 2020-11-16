Почти в 30 организациях Томской области выявили нарушения эпидрежима

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

На минувшей неделе, с 9 по 13 ноября, в Томске и Томской области прошли почти 400 контрольных мероприятий в ходе которых в 28 организациях были выявлены нарушения установленных противоэпидемиологических норм, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Проверки проходили в в сфере оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг. 400 контрольных мероприятий прошли в муниципалитетах, еще около 300 — в областном центре.

Всего с 9 по 13 ноября по итогам обращений жителей региона на «горячие линии», анализа сведений с сайта работа.томск.рф и публикаций в СМИ межведомственные группы в Томской области с проверкой условий режима повышенной готовности посетили 722 предприятия. За несоблюдение масочного режима административные протоколы выписаны на 75 человек.

Кроме того, контрольные рейды также охватили 147 маршрутных и рейсовых автобусов и легковых такси. Три водителя автобусов привлечены работодателем к дисциплинарной ответственности.

Напомним, режим ограничений из-за COVD в Томской области был введен в Томской области 18 марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Затем он несколько раз продлевался, в том числе и со смягчениями. В октябре в Томской области ужесточили масочный режим и ввели штрафы для организаций предоставляющих услуги потребителям без масок.

По последним данным за весь период пандемии в Томской области установлены 15 634 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 10 151, умерших 140.

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