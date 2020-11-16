Ненаказуема. Молодые нефтяники внедряют инициативы, улучшающие жизнь северян

16 ноября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Молодые работники «Томскнефти» активно участвуют в общественной жизни. Одной из площадок для реализации идей служит молодёжный парламент, созданный при Думе города Стрежевого. Здесь приветствуются социальные проекты, направленные на добровольчество, творчество, патриотическое воспитание, пропаганду здорового образа жизни и многое другое. Всё то, что интересно горожанам разного возраста.

Парламент – это команда из тринадцати человек, и все инициативы претворяются в жизнь сообща. И хотя совместный труд облегчает решение задач, у каждой идеи, как правило, есть автор.

Счастье близко

Одна из идейных вдохновителей – инженер цеха транспортного обеспечения АО «Томскнефть» ВНК Анастасия Ураева. В молодёжный парламент она избиралась дважды. Но у девушки столько энергии и желания творить, что хватит и на третий срок.

Благодаря Анастасии и группе энтузиастов в Стрежевом появился такой арт-объект, как Древо любви и верности, установленное возле Дворца искусств «Современник». С момента открытия многие молодожёны после церемонии бракосочетания стали заезжать сюда, чтобы навесить на металлические ветви Древа свои замки, символизирующие счастье.

Другой проект, инициированный Анастасией, был направлен в поддержку воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Александровского района. Дошколятам устроили настоящий праздник с шоу мыльных пузырей, подарками и сладостями.

Анастасия говорит, что все члены городского молодёжного парламента чувствуют себя на одной волне с жителями вне зависимости от их возраста, поэтому инициируют действительно общественно значимые проекты. Работая в разных организация, проживая в разных частях города, они знают, где и на что нужно обратить внимание. Найти идею не так сложно, главное – чтобы было не всё равно, чтобы было желание изменить Стрежевой к лучшему.

Беги и помогай

Ведущий специалист отдела эффективности производственных процессов управления по развитию производства АО «Томскнефть» ВНК Алексей Корнев предложил проект «Мохнатый забег». Старты состоялись уже трижды. Идея вывести на дистанцию не только людей, но и их четвероногих питомцев понравилась стрежевчанам, и многие владельцы собак её быстро подхватили. Марафон проводится с благотворительной целью. Собранные средства направляются в помощь бездомным животным.

Алексей очень любит собак. Он хозяин двух аляскинских маламутов. Представители этой породы активные, требуют постоянной физической нагрузки. При этом очень дружелюбные. Отлично ладят с детьми. Помимо своих собак, Алексей тренирует питомцев знакомых. Кинологию изучал в Томске. Работа, хобби, общественная деятельность – энергии у этого молодого человека хоть отбавляй.

Сейчас, в период ограничений, есть время выдохнуть, взять паузу и обдумать новые идеи. Они у молодых нефтяников уже есть. С активной жизненной позиции они не отступают, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: