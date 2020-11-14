Более 210 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

14 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 213 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 144 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших - 98 человек - инфекция протекает бессимптомно. У 89 есть признаки ОРВИ, у 26 пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 56 человек.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 15 211 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 755.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 1,03.

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