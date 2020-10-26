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На базе томского Дворца спорта развернут респираторный госпиталь

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус дворец спорта респираторный госпиталь На базе томского Дворца спорта развернут респираторный госпиталь

В Томске на базе Дворца зрелищ и спорта (ул.Красноармейская, 126) будет развернут новый респираторный госпиталь. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачки, сообщают в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

Госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. Переустройство начнется через неделю - здесь установят перегородки, смонтируют кислород и медоборудование.

«Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметив, что при принятии решения учитывался опыт Москвы.

По его словам, здание Дворца спорта наиболее подходит для развертывания госпиталя. Также глава региона поблагодарил собственников, которые поддержали предложение.

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