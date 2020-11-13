Ресторан «Цех №10» окончательно закрыт, команда будет развивать проект «Пирога»

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Владельцы ресторана «Цех №10», который располагался в здании по ул.Вершинина, 10/2, приняли решение о его окончательном закрытии. Об этом они сообщили в Instagram-аккаунте заведения. В дальнейшем компания сконцентрируется на развитии другого своего проекта — сети пекарен «Пирога», сообщила «Томскому Обзору» совладелица заведения Марина Коробкина.

«8 лет работы ресторана „Цех № 10“ в Томске... Долго собирались, чтобы написать эти строки, но пришло время сказать, что ресторан больше не откроет свои двери», — говорится в сообщении.

В свою очередь Марина Коробкина отмечает, что некоторое время назад руководство заведения решило провести реконструкцию «Цеха №10».

«У нас была идея взять франшизу, рассматривали в том числе и Black Star Burger и другие успешные проекты. Мы 8 лет проработали, и нам хотелось просто обновиться, сделать это с московским размахом, — рассказывает Марина Коробкина. — В итоге начался ковид и стало понятно, что будет падение 40-50%, как это есть сейчас со всей отраслью».

В результате было принято решение о полном закрытии заведения. Помещение, в котором располагался ресторан, арендовала под свои нужды инновационная компания (согласно опубликованным на сайте проекта фото, в бывших помещениях ресторана заработала Cognitive Factory от Cognitive Pilot). Большая часть персонала «Цеха» перешла в сеть пекарен «Пирога» (ул.Нахимова, 15, ул.Энтузиастов, 31). В их числе повара, кондитеры и менеджеры.

«Мы приняли решение развиваться в рамках проекта пекарни „Пирога“. В ноябре пекарня отметит свой 11 день рождения. Мы благодарим всех своих гостей за то, что были с нами все эти годы, отмечали свои торжества, приходили на наши дегустации и мероприятия, обедали и ужинали у нас. Спасибо вам, мы будем бережно хранить эту историю», — говорится в сообщении.

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