МТС помогла ведущему грузоперевозчику Западной Сибири защитить данные от аппаратных сбоев

12 ноября 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста», одного из крупнейших грузоперевозчиков Западной Сибири, осуществляющих перевозки по России, странам СНГ и Европе. Технологии резервного копирования, которые доступны в облаке #CloudMTS, позволили компании решить задачу по защите данных от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и кибератак.

Облачный провайдер #CloudMTS предоставил перевозчику сервисы облачного резервного копирования. На облачной площадке реализуется резервное копирование баз данных и программного обеспечения. Помимо создания резервных копий в облаке, сервис защищает компанию от вирусов, повышая безопасность данных. Используемые технологии в режиме реального времени отслеживают все активности на ресурсах клиента. Если обнаруживается нецелевое действие, то оно блокируется, и администратор получает уведомление.

Компания имеет филиалы в 19 городах России и Белоруссии, ежедневно доставляя грузы заказчикам по всей стране, а также за рубеж. «Верста» работает с большим числом заказчиков и партнеров, ежедневно ведя объемный документооборот и обрабатывая большие массивы данных. Все это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7.

«Несколько месяцев назад мы имели неприятный опыт восстановления файлов после хакерских атак. Делали это вручную и порой безуспешно. Мы не могли позволить себе оказаться в подобной ситуации еще раз, поэтому приняли решение о необходимости воспользоваться услугами резервного копирования данных. При выборе поставщика бэкап-решений мы остановились на #CloudMTS, поскольку давно знаем компанию МТС как надёжного партнера для бизнеса. Уже не первый год пользуемся услугами мобильной связи провайдера», - поделился директор транспортной компании «Верста» Александр Кукарских.

«Технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить компанию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения и финансовые потери, во втором — возможно, даже уход с рынка. Потеря данных может сказаться негативным образом не только на бизнес-процессах, но и на главном – лояльности клиентов. Кроме того, повсеместная цифровизация бизнеса способствует росту спроса на услугу: ее подключают и системообразующие предприятия, и малый бизнес, и государственные органы. Только за последние полгода объем данных, хранимых томскими компаниями в облаке #CloudMTS, вырос в пять раз», - отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Резервное копирование для компании «Верста» реализуется на основе технологий Acronis, одного из лидеров в этом направлении. Среди преимуществ бэкап-сервисов #CloudMTS – возможность самостоятельного управления параметрами резервного копирования через web-консоль, а также копирование данных с любой площадки в один или несколько дата-центров, имеющих высокий уровень безопасности и отказоустойчивости.

Компания «Верста» входит в ТОП 100 лучших экспедиторов страны, имеет 19 офисов в городах России и офис в Минске. Организует доставку грузов по России как собственным транспортом, так и привлечённым парком. Основная часть перевозок -- это межрегиональные перевозки большегрузными машинами.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

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