18+
18+

Мужчина, из лодки которого выпал и погиб ребенок, получил 2 года колонии-поселения в Томской области

Происшествия, Судебные дела, Томские новости, происшетвие ребка убили жесть Томска Мужчина, из лодки которого выпал и погиб ребенок, получил 2 года колонии-поселения в Томской области

Кожевниковский районный суд Томской области приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, из лодки которого выпал и погиб, попав под винт, маленький ребенок, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что днем 22 мая мужчина с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемом маломерном судне прибыли на туристическую базу, расположенную на берегу реки Уень Томской области, где стали распивать спиртные напитки. На следующий день они решили вернуться домой. Когда они плыли по реке, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате малолетний ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В ходе предварительного следствия было установлено, что судно не было оснащено какими-либо спасательными средствами, а кроме того, осужденный не имел удостоверения на право управления маломерным судном.

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают отпраздновать «Синичкин день»

10 ноября 2020
Томские новости

Разлив нефти на севере Томской области локализован

19 октября 2020
Томские новости

В Томской ОКБ подготовили места для пациентов с COVID-19

30 октября 2020
Томские новости

В Томске 19-летняя девушка пострадала при столкновении ВАЗа и Hyundai

12 ноября 2020
Томские новости

Торги по продаже имущества Томскнефтепереработки возобновятся 1 декабря по цене вдвое ниже первоначальной

28 октября 2020
Томские новости

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения Томской области превышен почти в два раза

9 ноября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 ноября 2020
Томские новости

Томский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

30 октября 2020
Томские новости

«Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

9 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle