Мужчина, из лодки которого выпал и погиб ребенок, получил 2 года колонии-поселения в Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Кожевниковский районный суд Томской области приговорил к двум годам колонии-поселения местного жителя, из лодки которого выпал и погиб, попав под винт, маленький ребенок, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что днем 22 мая мужчина с сожительницей и ее тремя несовершеннолетними детьми на арендуемом маломерном судне прибыли на туристическую базу, расположенную на берегу реки Уень Томской области, где стали распивать спиртные напитки. На следующий день они решили вернуться домой. Когда они плыли по реке, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, что привело к резкому изменению направления движения маломерного судна. В результате малолетний ребенок упал за борт судна и попал под винт работающего лодочного двигателя. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

В ходе предварительного следствия было установлено, что судно не было оснащено какими-либо спасательными средствами, а кроме того, осужденный не имел удостоверения на право управления маломерным судном.

Мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть человека (ч. 2.1 ст. 263 УК РФ).

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