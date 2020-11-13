Томский краеведческий музей подарит томичам Новогоднее дерево

13 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

Томский краеведческий музей решил отпраздновать Всемирный день доброты и подарить томичам Новогоднее дерево, украшенное в «кулайском стиле».

«В это беспокойное время особенно хочется радости и тепла. Именно поэтому мы уже наряжаем елку, но вот игрушки у нас непростые», — рассказали в музее.



Бронзовые древовидные изделия с ответвлениями в виде голов животных, птиц и людей — символические образы Мирового Древа, особенно почитаются у кулайцев. И теперь ель около Главного корпуса музея (пр. Ленина, 75) будет украшена фигурками, стилизованными под кулайскую металлопластику.

По этому случаю музей запускает настоящий круговорот добра и устраивает конкурс. Подробности и условия читайте в Instagram, Facebook и ВКонтакте.



О кулайской культуре можно узнать на выставке «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания» или виртуально здесь.

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