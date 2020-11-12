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Сильный ветер и мокрый снег ждут томичей в четверг

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Сегодня, 12 ноября, в Томске и Томской области ожидаются метели и гололед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и городу ожидаются снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, отложения мокрого снега, усиление ветра с порывами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, происшествиями на дорогах, пожарами в жилом секторе. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

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