Томские заведения запустили «Зеленую зону»
11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Ряд томских заведений добровольно взяли на себя обязательства соблюдать не только действующие предписания, но и дополнительные меры безопасности для предотвращения массовых заражений. Здоровая кампания томского общепита получила название «Зеленая зона», сообщил в своем Instagram ресторатор Алексей Степанов.
В «Зеленую зону» попали «Дыхание вока», «Гости», «Ван Во», «Ферма», «ПроКофе», «Ку-ку кофе», «Starbooks», «Jam cafe», «Санта-Моника». Все участники кампании соответствуют следующим требованиям:
- Соблюдают увеличенную безопасную дистанцию или используют защитные экраны между столами;
- Предоставляют возможность сделать предзаказ через интернет или по телефону, с меню можно предварительно ознакомиться в интернете;
- И в заведениях, и при доставке заведения предлагают бесконтактную оплату;
- Доставка всегда осуществляется бесконтактно;
- Вентиляция в залах всегда включена, полный оборот воздуха занимает менее 30 минут. Это полноценная замена проветриванию в холодное время года;
- На работу не допускаются сотрудники с симптомами любых простудных заболеваний, пока они не сделают тест на отсутствие коронавируса;
- Сотрудники заведений, их поставщиков и работники обслуживающих кафе организаций всегда работают в масках;
- При совместном использовании оборудования и инвентаря сотрудники соблюдают все меры безопасности.
«Знак „Зелёная зона“ показывает, что мы сделали максимум возможного для сохранения вашего здоровья. Больше всех остальных. Заходите смело», — отмечает Алексей Степанов.
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