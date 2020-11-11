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Томские заведения запустили «Зеленую зону»

Еда, Томские новости, зеленая зона общепит еда зеленая зона Томские заведения запустили «Зеленую зону»

Ряд томских заведений добровольно взяли на себя обязательства соблюдать не только действующие предписания, но и дополнительные меры безопасности для предотвращения массовых заражений. Здоровая кампания томского общепита получила название «Зеленая зона», сообщил в своем Instagram ресторатор Алексей Степанов.

В «Зеленую зону» попали «Дыхание вока», «Гости», «Ван Во», «Ферма», «ПроКофе», «Ку-ку кофе», «Starbooks», «Jam cafe», «Санта-Моника». Все участники кампании соответствуют следующим требованиям:

  1. Соблюдают увеличенную безопасную дистанцию или используют защитные экраны между столами;
  2. Предоставляют возможность сделать предзаказ через интернет или по телефону, с меню можно предварительно ознакомиться в интернете;
  3. И в заведениях, и при доставке заведения предлагают бесконтактную оплату;
  4. Доставка всегда осуществляется бесконтактно;
  5. Вентиляция в залах всегда включена, полный оборот воздуха занимает менее 30 минут. Это полноценная замена проветриванию в холодное время года;
  6. На работу не допускаются сотрудники с симптомами любых простудных заболеваний, пока они не сделают тест на отсутствие коронавируса;
  7. Сотрудники заведений, их поставщиков и работники обслуживающих кафе организаций всегда работают в масках;
  8. При совместном использовании оборудования и инвентаря сотрудники соблюдают все меры безопасности.

«Знак „Зелёная зона“ показывает, что мы сделали максимум возможного для сохранения вашего здоровья. Больше всех остальных. Заходите смело», — отмечает Алексей Степанов.

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