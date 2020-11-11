Томские заведения запустили «Зеленую зону»

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2020 // Фото: Владимир Дударев

Ряд томских заведений добровольно взяли на себя обязательства соблюдать не только действующие предписания, но и дополнительные меры безопасности для предотвращения массовых заражений. Здоровая кампания томского общепита получила название «Зеленая зона», сообщил в своем Instagram ресторатор Алексей Степанов.



В «Зеленую зону» попали «Дыхание вока», «Гости», «Ван Во», «Ферма», «ПроКофе», «Ку-ку кофе», «Starbooks», «Jam cafe», «Санта-Моника». Все участники кампании соответствуют следующим требованиям:

Соблюдают увеличенную безопасную дистанцию или используют защитные экраны между столами; Предоставляют возможность сделать предзаказ через интернет или по телефону, с меню можно предварительно ознакомиться в интернете; И в заведениях, и при доставке заведения предлагают бесконтактную оплату; Доставка всегда осуществляется бесконтактно; Вентиляция в залах всегда включена, полный оборот воздуха занимает менее 30 минут. Это полноценная замена проветриванию в холодное время года; На работу не допускаются сотрудники с симптомами любых простудных заболеваний, пока они не сделают тест на отсутствие коронавируса; Сотрудники заведений, их поставщиков и работники обслуживающих кафе организаций всегда работают в масках; При совместном использовании оборудования и инвентаря сотрудники соблюдают все меры безопасности.

«Знак „Зелёная зона“ показывает, что мы сделали максимум возможного для сохранения вашего здоровья. Больше всех остальных. Заходите смело», — отмечает Алексей Степанов.

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