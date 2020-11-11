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В Томской области начали производить антиковидную плазму для тяжелых больных

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус лечение сводка количество заболевших как лечат корону тяжелые больные В Томской области начали производить антиковидную плазму для тяжелых больных

Плазму, содержащую высокую концентрацию иммуноглобулинов класса G, начали производить в Томской области. Ее используют для лечения больных с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии в отделении реанимации интенсивной терапии. Об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

«Мы получили все оборудование для инактивации этой плазмы, чтобы она была безопасной. Сейчас 45 доноров уже свою кровь сдали, мы получили 17 литров такой плазмы, 68 доз на станции переливания крови есть, их можно в любой момент заказать и использовать для пациентов, которые в этом нуждаются», — сообщил Иван Деев.

Доноры антиковидной (или гиперимунной) плазмы должны отвечать ряду требований: наличие двух отрицательных тестов на COVID-19, тесты на иммуноглобулин класса G, отсутствие заболеваний, определенный возраст. Также донор должен выписаться в определенный период, чтобы в его крови антитела были достаточно высокого уровня.

По словам замгубернатора, недельная потребность антикоронавирусной плазмы в Томской области — 10 доз. Раньше ее поставляли из Новосибирской области.

Напомним, с учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.

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