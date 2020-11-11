В Томской области более 190 новых случаев заболевания COVID-19, три пациента скончались

11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 194 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 114 человек, трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: двое страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью, также у пациентов были определены хроническая болезнь почек, сахарный диабет, ожирение, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью.

У большинства вновь заболевших — 102 человек — есть признаки ОРВИ, у 26 пневмония. У остальных 66 инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 27 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,04.

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