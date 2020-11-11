На следующей неделе в Томской области могут ввести дополнительные ограничения

11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На следующей неделе в Томской области могут ввести дополнительные ограничительные меры, которые на сегодняшний день носят рекомендательный характер. Об этом на прошедшем сегодня брифинге сообщил заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

В частности, речь идет об обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет. Для их поддержки в регионе усиливают волонтерский корпус, члены которого будут помогать пожилым людям в покупке продуктов и лекарств.

Еще одна мера затронет работодателей — их обяжут перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

«По данным портала „Работа в России“ в июне у нас на удаленке находились 33 тыс. человек, сейчас 11 тыс. Мера рекомендательная, не все работодатели прислушиваются к ней, — рассказал Иван Деев. — Как только в коллективе появляется человек с ковид, все очень быстро переводятся на удаленку. Я думаю, что каждому нужно провести еще раз аудит по своим сотрудникам, еще раз определиться с теми, кто может находиться на удаленке и это все сделать. Эта мера может стать обязательной».

Также обязательным может стать переход на удаленку работников, которые по разным причинам сдавали тест на COVID-19.

«[Таким пациентам] рекомендовано оставаться дома, предупредить работодателя, найти с ним общее решение — удаленка, отгулы, отпуск — до получения результата теста. Здесь мера пока рекомендательный характер носит, может стать обязательной», — отметил Иван Деев.

Он также отметил, что решение о введении ограничений может быть принято в середине следующей недели.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 14 565 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 338, умерших 134.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: