Сбер дарит на свой день рождения подарки

11 ноября 2020 / На правах рекламы / Фото: предоставлено банком

Вчера, 10 ноября, прошла пресс-конференция Председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяны Галкиной. Она рассказала, как в этом году пройдёт традиционная акция Зелёный день.

Сбербанк отметит 179-ю годовщину со дня образования. Накануне праздника компания запускает дни максимальных скидок на свои продукты и сервисы. Это происходит третий год подряд — впервые акция с символическим названием Зелёный день прошла в 2017 году.

В этом году акция впервые проходит под брендом Сбер, который объединил различные компании и сервисы, сформировав Экосистему банка. Это СберЗдоровье, СберМаркет, СберМобайл, СберСтрахование и пр. Присоединяясь к Экосистеме Сбера компании значительно увеличивали свой производственные и рыночные показатели.

В прошлом году к акции Зеленый день проявили интерес семь с половиной миллионов человек по всей России. Миллион клиентов сделали заявки на банковские продукты. Эти показатели дали уверенность в правильном направлении акции. И было решение продолжить ее и в этом году.

Зеленый день 2020 года состоится 11–12 ноября для частных клиентов и 11–17 ноября — для корпоративных. Спектр уникальных предложений от самого Сбера и более двухсот его партнеров также расширится. В частности, свои предложения подготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, Самокат, Кухня на районе, СберЗдоровье, СберМобайл, Сбер Еаптека, СберКорус, СберАвто, Сетелем, СберУслуги, СберЛизинг, Работа.ру, 2ГИС, СберЛогистика, СберСтрахование. Кроме компаний, входящих в экосистему, свои скидки и специальные условия готовы предложить: Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, Победа, Газпром нефть, Детский мир, Huawei и другие известные компании.

— В этом году мы сильно расширили спектр предложений как для частных клиентов, так и для бизнеса. На сайте Sber.ru уже сейчас можно регистрироваться и бронировать скидки, — сообщила Татьяна Галкина.

11 ноября, в первый день праздника, на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

— На мой взгляд, одна из самых интересных фишек распродажи-2020 — «СберПрайм». Я купила его при запуске продукта в сентябре за 990 рублей за год. Меня заинтересовала выгодная подписка и онлайн-кинотеатр на Okko, скидки на такси «Ситимобил», на доставку в «СберМаркет» и т.д. На сегодняшний день мои вложения уже окупились. В рамках «Зеленого дня» «СберПрайм» можно купить за 999 рублей на два года, — рассказывает Татьяна Галкина. — Мы посчитали: если активно пользоваться всеми включенными в пакет сервисами, то выгода составит до 25 тысяч рублей. Для корпоративных клиентов Сбер на зеленый день приготовил несколько интересных предложений. Это бизнес-карта с кэшбэком в 10%, участники зарплатных проектов, подключенные через СберБизнес, смогут без комиссии проводить зарплатные выплаты. Также, в Зеленый день в Сбере будет действовать льготный валютный курс.

В числе прочего клиенты смогут получить скидку до 20% на квартиры от застройщиков более чем в 600 ЖК по всей стране и получить выгоду до 40% на страховые программы СберСтрахования.

— Топовое предложение будет от сервиса ДомКлик — скидки на жилье от 1 до 3% почти в 600 жилкомплексах в России, в том числе в 31 ЖК Сибири: 15 — в Новосибирской области, 12 — в Красноярском крае и 4 — в Алтайском крае, — рассказала Татьяна. — Если у человека уже есть одобренный кредит или ипотека, то он может выбрать скидку и потратить эти деньги на ремонт или на другие нужды.

Также в Зеленом дне принимают участие и томские фирмы, в частности, компания Водолей, Маркет детских увлечений Хоббер и сеть кофеен ProCofe.

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