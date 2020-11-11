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В Томске открылась вторая кондитерская DON MAKARON

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В начале ноября в Томске открылась вторая кондитерская DON MAKARON (пр-т Комсомольский, 49). Посетить ее можно в любое удобное время, в отличие от первого кафе по ул. Лебедева, 57, где принимают гостей только по предварительному звонку.

При открытии нового кафе возникли свои сложности — не так просто оказалось найти помещение и сохранить в пандемию команду.

«Мы справились с ситуацией. Сохранили абсолютно всех сотрудников и даже увеличили штат», — рассказала управляющая DON MAKARON Юлия.

В меню кондитерской — капкейки с малиновым, морковным, шоколадным и другими вкусами, эклеры, булочки «Синнабон» и, конечно, макаронс. Из новинок — муравейник классический и с грецким орехом. Выпить кофе и попробовать пирожное обойдется посетителям примерно в 300 рублей.

«Нам хотелось сохранить единый стиль наших кондитерских, хотя и есть отличия. На этом, конечно, мы не остановимся. Хочется воплотить множество идей. Вскоре планируем проводить мастер-классы. Ближайший намечается на новогодние праздники», — рассказала Юлия.

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