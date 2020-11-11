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В Томске ввели в эксплуатацию первую очередь долгостроя по ул.Киевской, 1

Недвижимость и строительство, Томские новости, дом долгострой обманутые дольщики Киевская В Томске ввели в эксплуатацию первую очередь долгостроя по ул.Киевской, 1

Инспекция Государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии первой очереди многоквартирного дома по ул.Киевская, 1 проектной документации. Дом введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

«Дом по Киевской, 1, строился с 2012 года. При этом он не числился в реестре проблемных объектов долевого строительства, — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Завершить возведение долгостроя удалось благодаря совместным усилиям регионального департамента архитектуры и строительства, мэрии Томска, ЖСК «Набережный» и участию самих пайщиков».

Завершением строительства первой очереди многоквартирника занимался ЖСК «Набережный». Квартиры здесь получат 517 пайщиков. Введенный дом представляет собой многоквартирник переменной этажности (11, 17, 19 и 20 этажей). Общая площадь жилых помещений составляет более 21 тыс. кв. м.

К дому пристроена автостоянка в 2-4 этажа на 164 машиноместа. Также в здании расположены административные помещения. В свою очередь в пресс-службе мэрии отметили, что в первый этап строительства объекта были выделены жилые помещения. Нежилые помещения и автостоянка будут вводиться отдельно.

Вице-губернатор добавил, что многоквартирник полностью подключен к инженерным сетям. В доме установлены лифты и произведена опломбировка счетчиков. На прилегающей территории завершен первый этап благоустройства, установлена детская площадка.

«Системная работа по вводу долгостроев в Томской области продолжается, — подчеркнул Евгений Паршуто. — В ноябре мы ожидаем решение федерального фонда защиты прав дольщиков о выделении средств на достройку ряда проблемных объектов в Томске, а до конца года рассчитываем сдать жилой дом по улице Большой Подгорной, 46».

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