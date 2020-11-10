Томские ученые с японскими коллегами выловили неизвестного науке ската и назвали «шестиглазым»

10 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Ильи Гордеева и Алексея Орлова (ВНИРО)

Группа ученых из России и Японии, в которую вошел главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института Томского государственного университета Алексей Орлов, открыла новый вид скатов. Неизвестного ранее представителя хрящевых рыб поймали в районе центральных Курил, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Несколько особей данного вида были пойманы моим коллегой из ВНИРО и МГУ Ильёй Гордеевым во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга в районе центральных Курил (о. Симушир), — рассказывает Алексей Орлов. — Научное название нового ската — Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый». Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название «новичка» дано по месту вылова — симуширский скат.

По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей подрода Arctoraja — скатов Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi и щитоносного Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус данного вида как ранее неизвестного науке.

После проведения генетической экспертизы российские учёные отправили сиквенсы (последовательности нуклеотидов) и фото японским коллегам Хаджиме Ишихаре и Рё Мисаве. Сравнив их с собственными генетическими данными уже известных скатов, отсутствовавшими в Генбанке, японские специалисты пришли к выводу, что обнаруженный вид является новым для науки.

Затем последовал их визит в Москву, в Зоомузей МГУ, куда сотрудники ВНИРО передали типовую серию — пять экземпляров скатов. В течение двух суток японские ихтиологи изучали данные экземпляры и убедились в правильности предварительных выводов. По результатам исследований подготовлена совместная научная статья, в которой авторы описывают морфологические и генетические особенности шестиглазого ската. Предположительно он является эндемиком, то есть имеет локальное распространение.

«Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США. Данный вид пока известен только из вод центральных Курил, — говорит Алексей Орлов. — Насколько он широко распространен, покажут дальнейшие исследования. Но мой десятилетний опыт работы на северных Курилах показывает, что его там нет. Южнее — тоже маловероятно, поскольку распространению препятствуют глубокие Курильские проливы. Скорее всего, это локальный эндемик».

В описании нового вида принимали участие пять учёных: Алексей Орлов (ВНИРО, ТГУ, ДГУ, ИПЭЭ РАН, ПИБР ДНЦ РАН), Светлана Орлова (ВНИРО, Москва, Россия), Илья Гордеев (ВНИРО, МГУ, Москва, Россия), Рё Мисава (Тохокский национальный рыбохозяйственный институт, Хачинохе, Япония), Хаджиме Ишихара (W&I Associates Co. Ltd., Йокогама, Япония).

Российские и японские ихтиологи плотно взаимодействуют на протяжении многих лет. Так, в сентябре 2019 года двое российских экспертов — учёный БИ ТГУ Юрий Дылдин и ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Волвенко — приняли участие в работе над международным Красным списком акул, скатов и химер Международного союза охраны природы (IUCN), проводившейся на базе Университета Нагасаки. По итогам недельной работы учёные определили природоохранный статус более 30 представителей класса хрящевых рыб, для которых в дальнейшем будут разработаны рекомендации по охране и рациональной эксплуатации, включая сокращение объемов вылова либо полное его прекращение.

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