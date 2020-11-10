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Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 215 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 103 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 110 человек — есть признаки ОРВИ, у 22 пневмония. У остальных 103 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 42 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 14 371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 224, умерших 125.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области вырос до 1,07.

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