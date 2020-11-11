Томский краеведческий музей открывается после ремонта
11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем
В субботу, 14 ноября, Томский краеведческий музей (пр. Ленина, 75) возобновляет прием посетителей. В начале октября он был закрыт для проведения косметического ремонта в вестибюле.
Для гостей будут вновь открыты все основные экспозиции, а также новые выставки: «Отечественная война императора Александра I» из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея и «Война – тяжёлая работа», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Посетить музей можно со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Подробности узнавайте по телефону: 90-19-20 и на сайте.
Филиалы в Томске и области продолжают свою работу в обычном режиме:
- Музей начала наук «Точка гравитации»;
- Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»;
- Томский планетарий;
- Колпашевский краеведческий музей;
- Нарымский музей политической ссылки;
- Асиновский краеведческий музей;
- Музей кулайской культуры;
- Музей казачьей культуры «Братина».
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