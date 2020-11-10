Томичей приглашают отпраздновать «Синичкин день»

Томский Обзор / Фото: 10 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Официальным Синичкиным днем, созданным по инициативе Союза охраны птиц России, уже несколько лет считается 14 ноября. В честь этого в субботу в сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а) пройдет одноименный праздник.

«Славяне верили, что синицы приносят в дом счастье, поэтому этих ярких птичек старались приманить, размещая рядом с домами кормушки, а на деревья развешивали веревочки с кусочками сала», — говорится в сообщении парка в аккаунте в Instagram

Гостей ждут игры, мастерские и различные задания, за выполнение которых можно будет получить призы и сладости.

Кульминацией праздника станет подведение итогов «Конкурса кормушек» на главный приз — пикник в сельском доме с камином.

Начало мероприятия 14 ноября в 12.00, стоимость билетов: 50 — 100 рублей. Дети до 6 лет проходят бесплатно.



Подробности можно узнать по телефонам: 8 913 829 93 45, 8-913-856-20-00, 60-91-69.

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