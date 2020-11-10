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Росатом планирует запуск БРЕСТ-300 в 2029 г, ввод реакторов на быстрых нейтронах — к 2036 году

Томские новости, отходы радиация брест реактор Росатом планирует запуск БРЕСТ-300 в 2029 г, ввод реакторов на быстрых нейтронах — к 2036 году

Опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) на быстрых нейтронах «БРЕСТ-300», который будет построен в рамках проекта «Прорыв», будет запущен в Северске в 2029 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу АО «Сибирский химический комбинат».

«Мы собираемся ввести ОДЭК („БРЕСТ-300“ — прим.ред.) уже в 2029 году. Но НИОКР на ОДЭК не закончится, он будет продолжаться, поскольку ОДЭК создается для отработки промышленной технологии. Мы планируем, что к 2036 году мы должны начать ввод промышленных энергокомплексов — с реакторами на быстрых нейтронах», — заявил Першуков, слова которого приведены в сообщении.

Он отметил, что старт строительства реакторной установки ожидается в течение ноября 2020 года.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, он стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

Сибирский химический комбинат расположен в Северске, объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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