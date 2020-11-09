Томские ученые по космоснимкам нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники

9 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива лаборатории ТГУ «Артефакт»

Во время анализа космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай сотрудники междисциплинарной археологической лаборатории «Артефакт» обнаружили странные объекты, похожие на шахты. Отправившиеся на место учены обнаружили крупнейшие в Сибири древние железные рудники, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

«В древней истории Горного Алтая одним из интереснейших феноменов является чрезвычайно развитая металлургия железа в середине I тыс. н.э. Размеры древних железоплавильных печей, сохранившихся с древних времен, не имеют аналогов в Евразии, — говорит заведующая кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ, сотрудник лаборатории „Артефакт“ Ольга Зайцева. — Так, в одной печи производилось столько железа, что его хватило бы для изготовления более 10000 наконечников стрел. Такие технологии могли существовать на Алтае только в случае успешного освоения местных железных руд».

В рамках проекта, поддержанного РНФ, сотрудники лаборатории сосредоточились на поиске рудников — тех мест, где в древности бралась руда для выплавки железа. При этом учёные столкнулись с проблемой — как именно искать. Подобные места могут находиться в высокогорных и труднодоступных районах на высоте более двух километров. На помощь исследователям пришла космическая археология.

Для поиска рудников команда археологов просканировала сотни космоснимков Кош-Агачского района Республики Алтай, где сосредоточено большинство железоплавильных печей. На некоторых снимках внимание археологов привлекли странные объекты, которые могли быть ямами-шахтами, где древние плавильщики брали руду. Чтобы проверить эту гипотезу, археологи выехали на место и обнаружили более тысячи древних выработок.

«Благодаря космической археологии, мы, по сути, не выходя из лаборатории, нашли крупнейшие в Сибири древние железные рудники, — поясняет руководитель лаборатории „Артефакт“ Евгений Водясов. — Масштабы этих выработок поражают. Здесь в древности была добыта не одна тысяча тонн руды. А это значит, что нам еще предстоит найти и исследовать огромное множество железоплавильных печей, в которых эта руда переплавлялась».

На всех рудниках была проведена аэрофотосъемка, созданы 3D-модели рельефа и отобраны образцы руды и шлаков для геохимических исследований. Анализ проб поможет археологам точно определить, в какое время разрабатывались эти месторождения.

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