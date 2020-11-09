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Завтра томичей ждет мокрый снег и сильный ветер

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Сегодня днем, 9 ноября, и ночью 10 ноября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального УМВД со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Днем 9 ноября и ночью 10 ноября по области и городу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, усиление ветра с порывами 18-23 м/с, на дорогах местами сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза жителей Томской области предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, происшествиями на дорогах, пожарами в жилом секторе. Также необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

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