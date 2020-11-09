18+
18+

«Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, Томь Оренбург матч томский футбол Томь проиграла не выиграли «Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

В минувшую субботу, 7 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 20 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встретилась с ФК «Оренбург», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Андрей Козлов. На 68 минуте матча после быстрой комбинации на правом фланге мяч был доставлен на угол вратарской, Илья Зуев упал и нападающий «Оренбурга» с близкого расстояния отправил мяч в сетку. В итоге матч закончился со счетом 0:1.

По итогам 20 туров томская команда находится на 22 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 11 ноября в Красноярске, где встретится с местным ФК «Енисей».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Во время пандемии томичи чаще всего отдыхали в Киреевске, в Сочи и на Алтае

27 октября 2020
Томские новости

В Томске на Киевской загорелся заброшенный деревянный дом

21 октября 2020
Томские новости

В Томске в несколько раз вырос процент жителей с положительными антителами к COVID-19

13 ноября 2020
Томские новости

«Ростелекома» построил сеть GPON для тысячи домохозяйств Томской области

23 октября 2020
Томские новости

В Томской области пройдет вебинар «Профилактика заражения ВИЧ-инфекцией в трудовых коллективах»

21 октября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области

12 ноября 2020
Томские новости

Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

27 октября 2020
Томские новости

Томичка потеряла 6,5 млн рублей, попытавшись сохранить деньги

26 октября 2020
Томские новости

Томский политех первым в России проведет Urban Greenhouse Challenge

27 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle