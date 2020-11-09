«Томь» в домашнем матче уступил «Оренбургу»

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2020 // Фото: fctomtomsk.ru

В минувшую субботу, 7 ноября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 20 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу, в рамках которого «Томь» встретилась с ФК «Оренбург», сообщается на сайте томского клуба.

Автором первого и единственного гола во встрече стал Андрей Козлов. На 68 минуте матча после быстрой комбинации на правом фланге мяч был доставлен на угол вратарской, Илья Зуев упал и нападающий «Оренбурга» с близкого расстояния отправил мяч в сетку. В итоге матч закончился со счетом 0:1.

По итогам 20 туров томская команда находится на 22 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 11 ноября в Красноярске, где встретится с местным ФК «Енисей».

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