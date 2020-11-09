Томское УФАС раскрыло картель на топливном рынке ЗАТО Северск

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области выявило картельный сговор между тремя компаниями при проведении торгов на поставку бензина и дизельного топлива для нужд Муниципального бюджетного эксплуатационного учреждения (МБЭУ) ЗАТО Северск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным антимонопольного органа, в картель входили ООО «Бортэкс», ООО «ПКФ «Химпромволокно» и ООО «ПК «АНТ». УФАС признало, что компании нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Признаки сговора выявлены на 13 закупках с 2017 по 2019 годы.

«В ходе рассмотрения дела, с учетом трехлетнего срока давности на дату вынесения решения, картельный сговор установлен на девяти торгах. В общей сложности сумма дохода по контрактам, заключенным ООО «ПК «АНТ» и ООО «Бортэкс» по результатам девяти торгов, составила 23,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что во всех аукционах ценовые предложения от всех трех компаний подавало одно лицо. Конкуренты либо повторяли предложение друг друга, либо две из них отказывались от борьбы в пользу еще одного участника. Такие условия позволяли одному из членов картеля выигрывать торги с предложением цены контракта всего на 1-1,5% ниже начальной (максимальной).

Еще одним подтверждением сговора стало наличие устойчивых исторических и деловых связей между участниками картеля.

Комиссия регионального УФАС также установила признаки сговора заказчика в лице МБЭУ ЗАТО Северск с участниками торгов. Нарушение им п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции» выделено в отдельное производство.

В ближайшее время УФАС рассмотрит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение запрета на заключение антиконкурентных соглашений.

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