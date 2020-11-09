В томском «Доме за рубль» на Савиных готовятся провести отопление

Томский Обзор / Фото: 9 ноября 2020 // Фото: domwood_tomsk

В томском «доме за рубль» на ул. Савиных, 10а, полным ходом идут подготовительные работы для проведения отопления — здесь проложили часть сетей от тепловой камеры централизованной системы отопления до границы участка. Об этом сообщается в Instagram дома.

«Отопление у нас можно разделить на две части. Часть, которая внутри дома, трубы, батареи с креплениями, все это мы делаем. Но к сожалению, сейчас мы не можем подключиться к сетям центрального отопления из-за высокой цены на оборудование. Узел ввода стоит почти миллион рублей», — рассказал Томского Обзору Алексей Будников, взявшийся за восстановление дома.

В сообщении сказано, что в данный момент ведутся переговоры с администрацией города и РТС по поводу разрешения заведения отопления без дорогостоящих элементов.

«Мы надеемся, что уже в следующем году у нас получится подключиться к центральному отоплению», — говорит Алексей Будников

Также известно, что в доме уже сделали вентиляционные выводы для финального утепления пространства под крышей, произвели монтаж отопительных систем и по периметру проложили стояки и трубы.

«К лету мы планируем уже полностью сдать дом вместе с территорией, чтобы нам сфокусироваться на восстановлении соседнего дома. Поэтому весь объем работы, который необходимо выполнить, мы будем делать этой зимой», — уточняет Алексей Будников.

Муниципальный проект «Дом за рубль» действует с сентября 2016 года. Согласно условиям проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить льготу по арендной плате, которая после завершения восстановительных работ снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Право льготной аренды предоставляется инвесторам на 49 лет.

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