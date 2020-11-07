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Скончался заведующий инфекционным отделением томской медсанчасти «Строитель» Олег Буров

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Известный томский доктор, заведующий инфекционным отделением медико-санитарной части «Строитель» Олег Буров скончался на 61 году жизни, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

С 20 октября до сегодняшнего дня он находился на лечении в медико-санитарной части №2, последнее время находился в реанимации в тяжелом состоянии.

«Для медицинского сообщества региона, для нас всех – это большая потеря. Он до конца боролся вместе с нами за свою жизнь, как до этого боролся за жизнь своих пациентов.Коллектив нашего респираторного госпиталя продолжает работу, но очень тяжело, когда уходят коллеги», - сказал главный врач МСЧ №2 Алексей Михленко.

Олег Буров работал в МСЧ «Строитель» с 1991 года, здесь же он проходил интернатуру, все время работы преподавал на кафедре пропедевтики внутренних болезней СибГМУ. Работал в должности заведующего терапевтическим отделением, в марте 2020 года поддержал инициативу перепрофилирования больницы в респираторный госпиталь для лечения больных с пневмониями и COVID-19, приняв предложение возглавить организацию работы направления. Летом 2020 на некоторое время МСЧ «Строитель» начала принимать своих пациентов по основным заболеваниям, но уже с 25 сентября коллектив вновь вернули к работе с COVID-19.

Награжден многими федеральными и областными наградами в сфере здравоохранения, в том числе почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, знаком «Отличник здравоохранения».

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