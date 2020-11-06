Томские велопутешественник проехал более 2,5 тыс.км по «Золотому кольцу Сибири»

6 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Томское отделение РГО

Томский велопутешественник Егор Ковальчук вернулся из 33-х дневной поездки по «Золотому кольцу Сибири», преодолев расстояние более 2,5 тыс. км. Об этом он рассказал на прошедшей сегодня пресс-конференции.

«Золотое кольцо Сибири» — проект межрегионального туристического маршрута, разработанный Томским отделением Русского географического общества. Он призван объединить регионы Сибирского федерального округа обзорным маршрутом, который позволит туристам получить цельное представление о регионе.

Чуть больше, чем за месяц велосипедист объехал Томскую, Новосибирскую, Кемеровскою и Иркутскую области, Алтайский и Красноярский край, Республику Алтай, Хакасию, Туву и Бурятию.

Задача Егора состояла в том, чтобы на собственном примере показать, что можно путешествовать не только автотранспортом, поездами или самолетами, но и на велосипеде.

«Это не был простой проект, были свои сложности и меня это очень радовало. За месяц пути не было ни одного одинакового дня. Ежедневно погода менялась, природа менялась, горы, ветер, дождь. Мне это было нужно как спортсмену, потому как каждый наш день и выезд — подготовка и тренировка к чему-то большему», — отметил Егор Ковальчук.

Во время путешествия был собран видео материал на основе, которого создадут фильм.

Организаторы маршрута также отметили, что ведется работа по созданию зимнего варианта «Золотого кольца Сибири». Предполагается, что проект будет представлен в ряде стран в рамках президентского гранта 1 июля 2021 г. во время кругосветной экспедиции российского путешественника Евгения Ковалевского.

Напомним, проект «Золотое кольцо Сибири» создавался в течение 3 лет совместно с ТГУ и 10 регионами Сибирского федерального округа. Первый этап проекта стартовал 2 октября.

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