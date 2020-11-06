Полицейские задержали мошенника, от действий которого пострадали пенсионерки в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 44-летнего жителя Барабинска Новосибирской области, подозреваемого в совершении мошеннических действий в отношении пожилых жительниц Каргасокского и Колпашевского районов.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, в сентябре в дежурную часть обратились две пожилые женщины. Они рассказали, что с ранее с ними связались сотрудники правоохранительных органов. Каждой из женщин звонивший сообщил, что их родственнику грозит уголовная ответственность. Чтобы их спасти пенсионерки перевели звонившему 70 тыс.рублей.

Позже полицейским удалось найти злоумышленника - ранее неоднократно судимого за мошенничество. По предварительным данным, мужчина звонил на стационарные номера телефонов, выбирал жертв, которые, судя по голосу, являлись гражданами пенсионного возраста. Вводя людей в заблуждение от имени родственника, передавал трубку «сотруднику полиции», которым также выступал он сам, меняя голос. В ходе такого диалога, мужчина, под предлогом непривлечения родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное правонарушение, убеждал женщин осуществить денежный перевод.

На данный момент установлена причастность подозреваемого к 2 эпизодам преступной деятельности в отношении жителей Каргасокского и Колпашевского районов. В местах проживания подозреваемого полицейские изъяли сотовый телефон, сим-карту, а так же похищенные 20 000 рублей.

По данным фактам следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», которые соединены в одно производство.

Видео: УМВД по Томской области

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