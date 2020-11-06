Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 6 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 199 случай заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человека, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

У большинства вновь заболевших — 142 человек — есть признаки ОРВИ, у 8 пневмония, у остальных 49 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 1,0.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 13 536 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 795, умерших 125.

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