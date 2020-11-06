18+
18+

Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус лечение сводка количество заболевших скончавшихся Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 199 случай заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человека, сообщает пресс-служба облдаминистрации.

У большинства вновь заболевших — 142 человек — есть признаки ОРВИ, у 8 пневмония, у остальных 49 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 1,0.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 13 536 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 795, умерших 125.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске выставлены на продажу помещения в двух памятниках архитектуры на пр. Ленина

27 октября 2020
Томские новости

Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

31 октября 2020
Томские новости

В Томской области выбрали самые экологичные предприятия

21 октября 2020
Томские новости

В Томской области более 200 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались

7 ноября 2020
Томские новости

Комфортная среда. Как идет благоустройство новых общественных пространств Томска

20 октября 2020
Томские новости

Томский краеведческий музей подарит томичам Новогоднее дерево

13 ноября 2020
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» пройдут «Data DebatЫ»

20 октября 2020
Томские новости

Эксперты в Томске обсудят профессиональное здоровье и трудовое благополучие работников и предложат идеи для корпоративных программ здоровья

26 октября 2020
Томские новости

Во время пандемии томичи чаще всего отдыхали в Киреевске, в Сочи и на Алтае

27 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle