Почти 200 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
6 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 199 случай заболевания коронавирусом, контрольные тесты подтвердили выздоровление 86 человека, сообщает пресс-служба облдаминистрации.
У большинства вновь заболевших — 142 человек — есть признаки ОРВИ, у 8 пневмония, у остальных 49 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 47 человек.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции находится на отметке 1,0.
С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 13 536 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 795, умерших 125.
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