«Газпромнефть-Восток» модернизировал лабораторный комплекс Урманского месторождения

6 ноября 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

На Урманском месторождении «Газпромнефть-Востока» введена в эксплуатацию минилаборатория для анализа смазочных масел. Это позволит не только облегчить труд лаборантов, но и значительно сократит время проведения испытаний.

Анализ химического состава машинного масла компрессорной установки Урманского месторождения является ключевым методом контроля рабочего состояния дожимной компрессорной станции промысла (ДКС). Он позволяет эффективно планировать техническое обслуживание, сводя к минимуму риск повреждения дорогостоящего оборудования, и избегать незапланированных простоев.

Новая минилаборатория имеет несколько преимуществ в сравнении с привычными методами анализа. Ранее значительную часть рабочего процесса занимали вспомогательные работы: приготовление растворов реактивов, подготовка лабораторной посуды и инструментов, уборка рабочего места и мойка посуды. С появлением нового прибора лаборанту достаточно только при помощи дозатора ввести небольшое количество пробы в блок анализатора и запустить оборудование в работу. Если раньше на проведение испытаний масла в одной пробе требовалось около 6 часов, то сейчас большее количество показателей определяется максимум за 1 час.

В состав минилаборатории входит анализатор химии масла, вискозиметр, а также полная библиотека масел, которую можно использовать в качестве эталона. Все это дает возможность оперативно и с максимальной точностью получать информацию о состоянии физико-химических свойств масел.

– Пробы для исследования отбираются через каждые 500 часов работы компрессорного оборудования. Производятся замеры по содержанию воды, сажи, степени выработки присадок, оказывающих большое влияние на работу технологического оборудования. Возрастающие задачи производства требуют использования эффективного оборудования и обученного персонала, успешного осваивающего передовые технологии, – отметил Юрий Нургалеев, начальник цеха химического анализа «Газпромнефть-Востока».

Необходимость оснащения новым оборудованием химической лаборатории промысла вызвана существенным увеличением количества проб после запуска в феврале 2020 года газовой инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений и входящей в ее состав ДКС. Данный проект позволил предприятию увеличить объем коммерческой сдачи газа в 4 раза, а также повысить уровень рационального использования попутного нефтяного газа до 95%, что обеспечило высокую экологичность нефтедобычи.

На ДКС Урманского месторождения происходит компримирование (повышение давления) попутного нефтяного газа перед его подачей в газопровод ДКС Урманского месторождения – Узел редуцирования газа Шингинского месторождения для последующей коммерческой сдачи в магистральный газопровод.

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