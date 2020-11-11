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В Северске столкнулись ВАЗ и НЕФАЗ

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Вчера утром, 5 ноября, в Северске столкнулись встречные ВАЗ-21110 и НЕФАЗ-4208-11-13, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.35 на 5 км дороги№12. По предварительным данным, 25-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медучреждение.

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