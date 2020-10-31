18+
18+

Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

Деревянная архитектура, Томские новости, Томский областной краеведческий музей, Век back токм краеведческий музей томск история томска памятники архитектуры Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры? Читаем новый выпуск музейного проекта Век back и выясняем.

Первый список архитектурных памятников, подлежащих охране, появился в Томске в 1920-м году.

28 октября 1920 года томская газета «Знамя революции» опубликовала «Обязательное постановление по охране архитектурных памятников», вышедшее из недр томского губернского отдела народного образования. К нему и прилагался список объектов, подлежащих охране как высокохудожественное недвижимое имущество республики.

Постановление стало итогом кропотливой работы художников города и сотрудников подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины губнаробраза. Несколько месяцев велось обследование старинных, в основном деревянных, сооружений – с обходами, описанием и зарисовками.

До этого действовал декрет об охране памятников искусства и старины от 5 октября 1918 года. Согласно ему, до составления «общего списка архитектурно-художественной древности» запрещались без санкции подотдела всякие поломки, переделки и реставрация старинных архитектурных объектов, имеющих художественную или историческую ценность, – церквей, часовен, жилых домов, надворных построек, крепостных сооружений, надгробных памятников и плит. Всем губернским и местным органам власти также вменялось в обязанность не допускать самовольные переделки и перестройки таких объектов. В случае угрозы разрушения памятника следовало принять экстренные меры для его безопасности и немедленно оповестить сотрудников подотдела, виновные же в нарушении постановления должны были понести наказание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020
Томские новости

Томскую журналистку Светлану Сырову наградили знаком «Милосердие и благотворительность»

2 ноября 2020
Томские новости

ФНС инициировала банкротство крупнейшего перевозчика Томской области «Томскавтотранс»

3 ноября 2020
Томские новости

В Томске разработали корпоративные программы здоровья для предприятий

30 октября 2020
Томские новости

Бюджет Томской области в январе-сентябре исполнен с дефицитом 11,5% расходов

3 ноября 2020
Томские новости

Лыва и выпадок: томские диалектологи запустили просветительский проект в инстаграм

21 октября 2020
Томские новости

В Томске выставлены на продажу помещения в двух памятниках архитектуры на пр. Ленина

27 октября 2020
Томские новости

Семь деревянных домов Томска выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

12 ноября 2020
Томские новости

В Томской области завершили работы по сбору нефтесодержащей жидкости в затоне Оби

28 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle