Век back: Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры?

31 октября 2020 / Томский Обзор / Фото: картина Андрея Шиловского. Из архива ТОКМ

Когда в Томске начали охранять памятники архитектуры? Читаем новый выпуск музейного проекта Век back и выясняем.

Первый список архитектурных памятников, подлежащих охране, появился в Томске в 1920-м году.

28 октября 1920 года томская газета «Знамя революции» опубликовала «Обязательное постановление по охране архитектурных памятников», вышедшее из недр томского губернского отдела народного образования. К нему и прилагался список объектов, подлежащих охране как высокохудожественное недвижимое имущество республики.

Постановление стало итогом кропотливой работы художников города и сотрудников подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства и старины губнаробраза. Несколько месяцев велось обследование старинных, в основном деревянных, сооружений – с обходами, описанием и зарисовками.

До этого действовал декрет об охране памятников искусства и старины от 5 октября 1918 года. Согласно ему, до составления «общего списка архитектурно-художественной древности» запрещались без санкции подотдела всякие поломки, переделки и реставрация старинных архитектурных объектов, имеющих художественную или историческую ценность, – церквей, часовен, жилых домов, надворных построек, крепостных сооружений, надгробных памятников и плит. Всем губернским и местным органам власти также вменялось в обязанность не допускать самовольные переделки и перестройки таких объектов. В случае угрозы разрушения памятника следовало принять экстренные меры для его безопасности и немедленно оповестить сотрудников подотдела, виновные же в нарушении постановления должны были понести наказание.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: