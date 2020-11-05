Умер бывший режиссер Томского ТЮЗа Илья Ротенберг

5 ноября 2020

Вчера, 4 ноября, в 5.30 утра в больнице города Великие Луки скончался режиссер Илья Ротенберг. Об этом сообщила на своей странице в Facebook драматург Ярослава Пулинович.

«О месте проведения похорон напишу позже. Илюха был светлым, добрым и талантливым человеком. Упокой его душу, Господи!», — пишет Ярослава.

В 2013–2015 гг. Илья работал главным режиссером в Томском ТЮЗе. Его постановки «Как я стал…» и «Две дамочки в сторону севера» до сих пор идут в театре.

Помочь семье Ильи Ротенберга можно переводом денег на организацию похорон. Карта Сбербанка 2202 2003 8096 5325 (получатель Лидия Юрьевна Б., мама режиссера).

Илья Ротенберг родился в Свердловске 17 февраля 1980 года. В 2011 окончил ГИТИС и тогда же стал главным режиссёром Лысьвенского театра драмы им. Савина. Постановки Ротенберга принесли театру профессиональные награды.

С 2012–2013 гг. работал главным режиссёром Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина. Эту должность он занимал всего полгода. За это время Илья поставил два спектакля на большой сцене.

В 2013 году стал главным режиссёром томского Театра юного зрителя. Здесь он запустил проект «Театр нового зрителя». После чего с 2015 по 2017 года работал главрежем екатеринбургского ТЮЗа.

В 2014 году Илья Ротенберг дал Томского Обзору интервью в рубрике «Принцип чтения». Прочитать его можно по ссылке.

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