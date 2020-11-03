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Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 187 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 73 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 110 человек — есть признаки ОРВИ, у 16 пневмония. У остальных 61 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 71 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 12 943 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 467, умерших 125.

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