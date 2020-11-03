18+
18+

В Северном парке Томска откроется новый респираторный госпиталь

Коронавирус (Covid-19), Медицина и здоровье, Томские новости, коронавирус инфекция заболевания болезни лечение сводка сколько людей заболели респираторный госпита В Северном парке Томска откроется новый респираторный госпиталь

В Северном парке Томска готовится к открытию респираторный госпиталь. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы России от Томской области Татьяна Соломатина.

Новое здание клиники уже через пару недель планирует принять первых пациентов.

«Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведётся работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов», — рассказывает Татьяна.

В этом здании должна была открыться многопрофильная поликлиника. Но были принято решение временно перепрофилировать больницу под респираторный госпиталь.

«Сейчас главная задача помочь региону и томичам в борьбе с эпидемией», — пишет депутат.

Напомним, в Томской области за весь период пандемии установлены 12 943 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 467, умерших 125.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Северчанин зарабатывал на организации нелегального казино по 50 млн рублей в год

12 ноября 2020
Томские новости

В Томской области 180 новых случаев COVID-19

22 октября 2020
Томские новости

Причиной скопления людей коридорах томской МСЧ №2 стал наплыв пациентов - власти

2 ноября 2020
Томские новости

Томские техникумы поделятся кроватями, подушками и матрасами с респираторными госпиталями

5 ноября 2020
Томские новости

Томская область приняла в I чтении бездефицитный бюджет фонда ОМС на 2021 год

30 октября 2020
Томские новости

Музейный art relax. Как Томский областной краеведческий музей готовится к Ночи искусств

31 октября 2020
Томские новости

За месяц в Томской области выявили почти 120 нарушений режима повышенной готовности

10 ноября 2020
Томские новости

Томские заведения запустили «Зеленую зону»

11 ноября 2020
Томские новости

Мужчина получил ожоги головы, спины и рук при пожаре в томском селе

26 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle