В Северном парке Томска откроется новый респираторный госпиталь

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2020 // Фото: instagram.com

В Северном парке Томска готовится к открытию респираторный госпиталь. Об этом сообщила в своем инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы России от Томской области Татьяна Соломатина.

Новое здание клиники уже через пару недель планирует принять первых пациентов.

«Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведётся работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов», — рассказывает Татьяна.

В этом здании должна была открыться многопрофильная поликлиника. Но были принято решение временно перепрофилировать больницу под респираторный госпиталь.

«Сейчас главная задача помочь региону и томичам в борьбе с эпидемией», — пишет депутат.

Напомним, в Томской области за весь период пандемии установлены 12 943 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 467, умерших 125.

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