Росздравнадзор проверит томскую МСЧ №2 после сообщений о пациентах, лежащих в коридорах

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2020 // Фото: zdrav.tomsk.ru

По поручению Министра здравоохранения Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в соцсетях появился видеоролик, на котором в коридорах МСЧ №2 лежат больные. По словам автора ролика, мест для пациентов не осталось, вновь поступающим предлагают госпитализацию в сидячем положении. В свою очередь по данным пресс-службы обладминистрации в Томской области 39,8% свободного коечного фонда.

В свою очередь власти объяснили скопление людей в коридорах томской МЧС №2 в прошедшие выходные ростом обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки.

«При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», - подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Отмечалось также, что коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ № 2 (фильтр), где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек. Кроме того, в двух респираторных госпиталях открыты дополнительные приемные покои. Речь идет о больнице скорой медицинской помощи и Томской районной больнице, где со 2 ноября будут принимать пациентов, с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывающих «по скорой помощи».

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