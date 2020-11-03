18+
18+

Бюджет Томской области в январе-сентябре исполнен с дефицитом 11,5% расходов

Томские новости, Экономика и финансы, деньги бюджет социальная сфера экономика Томской области Бюджет Томской области в январе-сентябре исполнен с дефицитом 11,5% расходов

Бюджет Томской области в январе–сентябре 2020 года исполнен с дефицитом 6,766 млрд рублей, или 11,46% от расходов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта регионального департамента финансов.

Доходы бюджета региона за 9 месяцев выросли относительно аналогичного периода 2019 года на 11,3% и составили 52,253 млрд рублей (59,7% от плана на год). Собственные доходы снизились на 9,1% — до 32,712 млрд рублей. Расходы бюджета исполнены на 66,8% в объеме 59,019 млрд рублей, относительно предыдущего года они выросли на 23,1%.

В структуре собственных доходов НДФЛ составил 11,533 млрд рублей (35,3%), налог на прибыль организаций — 7,809 млрд рублей (23,9%), налог на имущество — 4,526 млрд рублей (13,8%), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, — 6,372 млрд рублей (19,5%).

Госдолг Томской области на 1 октября составил 42,33 млрд рублей, в том числе, 12,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21,308 млрд рублей — на ценные бумаги, 9 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 35,235 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на 1 октября 2020 года были утверждены в размере 87,526 млрд рублей, расходы (по бюджетной росписи) — 88,352 млрд рублей, дефицит — 826,614 млн рублей, или 0,9% от расходов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичка взяла кредиты на 270 тыс. рублей, чтобы этого не сделали мошенники, но прогадала

6 ноября 2020
Томские новости

Томский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

30 октября 2020
Томские новости

В Томске почтят память жертв политических репрессий

30 октября 2020
Томские новости

В Музее истории Томска расскажут тайны «Томских трущоб»

22 октября 2020
Томские новости

За месяц в Томской области выявили почти 120 нарушений режима повышенной готовности

10 ноября 2020
Томские новости

Эксперты в Томске обсудят профессиональное здоровье и трудовое благополучие работников и предложат идеи для корпоративных программ здоровья

26 октября 2020
Томские новости

Жители более 160 улиц Кировского и Советского районов Томска останутся без воды в конце октября

20 октября 2020
Томские новости

Причиной скопления людей коридорах томской МСЧ №2 стал наплыв пациентов - власти

2 ноября 2020
Томские новости

Иномарка сбила 12-летнюю девочку в Томске

20 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle