Бюджет Томской области в январе-сентябре исполнен с дефицитом 11,5% расходов

Томский Обзор / Фото: 3 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Бюджет Томской области в январе–сентябре 2020 года исполнен с дефицитом 6,766 млрд рублей, или 11,46% от расходов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта регионального департамента финансов.

Доходы бюджета региона за 9 месяцев выросли относительно аналогичного периода 2019 года на 11,3% и составили 52,253 млрд рублей (59,7% от плана на год). Собственные доходы снизились на 9,1% — до 32,712 млрд рублей. Расходы бюджета исполнены на 66,8% в объеме 59,019 млрд рублей, относительно предыдущего года они выросли на 23,1%.

В структуре собственных доходов НДФЛ составил 11,533 млрд рублей (35,3%), налог на прибыль организаций — 7,809 млрд рублей (23,9%), налог на имущество — 4,526 млрд рублей (13,8%), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, — 6,372 млрд рублей (19,5%).

Госдолг Томской области на 1 октября составил 42,33 млрд рублей, в том числе, 12,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21,308 млрд рублей — на ценные бумаги, 9 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 35,235 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на 1 октября 2020 года были утверждены в размере 87,526 млрд рублей, расходы (по бюджетной росписи) — 88,352 млрд рублей, дефицит — 826,614 млн рублей, или 0,9% от расходов.

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