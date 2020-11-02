18+
18+

Причиной скопления людей коридорах томской МСЧ №2 стал наплыв пациентов - власти

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус болезнь распределение больные забиты койки Причиной скопления людей коридорах томской МСЧ №2 стал наплыв пациентов - власти

Власти Томской области объяснили скопление людей в коридорах томской МЧС №2 в прошедшие выходные ростом обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», - подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он также отметил, что коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ № 2 (фильтр), где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.

В минувшие выходные в соцсетях появился видеоролик, на котором в коридорах МСЧ №2 лежат больные. По словам автора ролика, мест для пациентов не осталось, вновь поступающим предлагают госпитализацию в сидячем положении. В свою очередь по данным пресс-службы обладминистрации в Томской области 39,8% свободного коечного фонда.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Режим ограничений в Томской области продлен до 1 декабря

30 октября 2020
Томские новости

Северчанин зарабатывал на организации нелегального казино по 50 млн рублей в год

12 ноября 2020
Томские новости

В Томске разработали корпоративные программы здоровья для предприятий

30 октября 2020
Томские новости

Студентка ТГАСУ предложила новый путь реставрации одной из старейших водозаборных будок Томска

20 октября 2020
Томские новости

Более 180 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

25 октября 2020
Томские новости

Губернатор Томской области поблагодарил волонтеров и бизнесменов за помощь в борьбе с эпидемией

12 ноября 2020
Томские новости

Умер бывший режиссер Томского ТЮЗа Илья Ротенберг

5 ноября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое заболевших скончались

8 ноября 2020
Томские новости

Подросток попал под колеса Lexus в Томске

3 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle