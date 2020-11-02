Причиной скопления людей коридорах томской МСЧ №2 стал наплыв пациентов - власти

2 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Власти Томской области объяснили скопление людей в коридорах томской МЧС №2 в прошедшие выходные ростом обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», - подчеркнул начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Он также отметил, что коечный фонд приемно-сортировочного отделения МСЧ № 2 (фильтр), где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.

В минувшие выходные в соцсетях появился видеоролик, на котором в коридорах МСЧ №2 лежат больные. По словам автора ролика, мест для пациентов не осталось, вновь поступающим предлагают госпитализацию в сидячем положении. В свою очередь по данным пресс-службы обладминистрации в Томской области 39,8% свободного коечного фонда.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125.

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