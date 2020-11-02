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Выездной матч «Томи» закончился ничьей

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Накануне, 1 ноября, в с.Песчанокопское Ростовской области прошел матч 19 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021, в рамках которого местный ФК «Чайка» принимал «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 4 минуте матча. После прострела с левого фланга Артем Кулишев принял мяч во вратарской, развернулся и отправил его в сетку. Однако на 59 минуте встречи томичи смогли отыграться. После подачи Дениса Давыдова с правого фланга Максим Дмитриев головой отправил мяч в ворота. В итоге матч закончился со счетом 1:1.

По итогам 19 туров томская команда находится на 22 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 7 ноября на домашнем поле, где встретится с ФК «Оренбург».

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