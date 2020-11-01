Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое зараженных скончались

Томский Обзор / Фото: 1 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 196 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 73 человек, двое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также один из них - хронической ишемией головного мозга, второй - сахарным диабетом и ожирением. На фоне коронавируса у обоих развилась дыхательная недостаточность, а у одного также полиорганная недостаточность, у второго - инфекционно-токсический шок.

У большинства вновь заболевших - 118 человек - есть признаки ОРВИ, у 28 пневмония. У остальных 50 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 66 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314, умерших 125.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

Напомним, на прошедшей неделе было принято решение продлить режим ограничений, введенный в Томской области в марте, до 1 декабря.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: