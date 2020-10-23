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Женщина-пассажир погибла в ночном ДТП в Томске

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Минувшей ночью, 1 ноября, в Томске Mercedez ML-350 врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 3.00 на пр.Мира, 10а. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки потерял управление, в результате автомобиль съехал на обочину и врезался в препятствие.

В результате 37-летняя женщина-пассажир иномарки погибла на месте происшествия. Водитель госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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