Женщина-пассажир погибла в ночном ДТП в Томске
1 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Минувшей ночью, 1 ноября, в Томске Mercedez ML-350 врезался в опору освещения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 3.00 на пр.Мира, 10а. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки потерял управление, в результате автомобиль съехал на обочину и врезался в препятствие.
В результате 37-летняя женщина-пассажир иномарки погибла на месте происшествия. Водитель госпитализирован.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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